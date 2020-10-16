باحث: الإخوان تتنفس الكذب.. وإعلامها يضع المعايير المهنية في سلة القمامة

قال منير أديب، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تنظيم كاذب، إذ يقرأ أفراده الحقيقة من صورة أخرى، ويكذبون على الشعب المصري، لافتًا إلى أن تسريبات البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كيلنتون، وضحت حقيقة تواصل الإخوان مع الإدارة الأمريكية، بهدف الوصول إلى السلطة والاستقواء على الشعب المصري.

وأضاف "أديب" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news" أن إنكار الإخوان لهذه التسريبات والوثائق، يوضح أنهم آلة كذب، وأشخاص يقلبون الحقائق، وما كان الإخوان ليصلون إلا السلطة لولا الدعم الأمريكي.

وأشار إلى أن الوثائق كشفت مطالبة الإخوان للولايات المتحدة بدفع 100 مليون دولار، لإنشاء قناة فضائية وصحيفة، لتثبيت دعائم النظام الذي يفعل ما تريده الولايات المتحدة التي تريد أن تضع يديها مع المتطرفين والجماعات الإرهابية.

وألمح الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن المنصات الإعلامية لهذا التنظيم تتعامل بدهاء شديد وتضع المعايير الإعلامية في سلة القمامة ويصورون أنفسهم أنهم يستضيفون الرأي والرأي الآخر وهذه سياسة قناة "الجزيرة" القطرية منذ قبل عام 2011 وانكشف وجههم الحقيقي بعد أن أصبحت القناة بوقا لجماعة الإخوان ويستضيفون أمراء التنظيمات الجهادية.

وذكر أن هدف الجزيرة إسقاط الدولة العربية المستقرة، إذ أن قطر هي وكيل الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وهناك دول لا تريد وجود شرق أوسط مستقر ولذلك يتم دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة وقطر تدعم تنظيمات الإسلام السياسي لأن تهدد أمن دول الشرق الأوسط ويتحقق ذلك هدف أمريكا لإضعاف الدول العربية.

وتابع: "الإخوان يكذبون كما يتنفسون ويذكرون جزء من الحقيقة وهذا أصعب أنواع الكذب ويتناولون الوثائق بشكل مغاير وشككوا في هذه الوثائق واستضافوا أشخاص يوضحون أن الجماعة كانت تعمل من أجل مصر وهذا عاري تماما من الصحة".