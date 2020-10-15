الداخلية: المواجهة مع الإرهاب أخذت بعدا واسعا في تشديد حصاره

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حرص الوزارة على ترتيب الأولويات وتقييم الإجراءات وإعادة صياغة منظومة العمل الأمني على أسس جادة وراسخة، تتسم بالتخطيط العلمي وتوجيه الإمكانيات بأعلى المعدلات، وتأسيس بيئة وظيفية ملائمة لتحقيق الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، من خلال تحديث وتطوير المنشآت والمرافق الشرطية، وتزويدها بالإمكانيات المادية والتقنيات اللازمة.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في حفل تخريج طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ أولويات السياسة الأمنية تتضمن تثبيت دعائم الأمن الوقائي، إذ جرى تطوير النظم التأمينية وأساليب الحماية من حيث نوعية القوات والتسليح والاتصالات والنطاقات الأمنية بالمواقع الحيوية، وتنشيط وتعزيز الخدمات الثابتة والمتحركة، والمتابعة الدائمة والتقييم السليم والاستعانة بالأجهزة المتطورة لإحكام إجراءات التأمين.

وأوضح وزير الداخلية، أنّ المواجهة مع الإرهاب أخذت بعدًا واسعًا في تشديد الحصار وفرض طوق من العزلة على العناصر الإرهابية، لتقويض حركتها وتقليص قدراتها على تلقي التمويل وتدبير السلاح، والتحريض على الإثارة والشغب وتدمير مقدرات الدولة، فضلا عن الاستهداف الاستباقي لإحباط المخططات الآثمة في مهدها، وضرب البؤر الإرهابية وإجهاض التنظيمات الساعية لإحياء نشاطها الإجرامي، من خلال منظومة معلومات متكاملة وإجراءات مقننة.

ووجّه توفيق رسالة لأهالي وأسر الخريجين، قائلا: "السادة أولياء الأمور، يسعدني في هذا اليوم أن أتقدم لحضراتكم بخالص التهنئة وأنتم تشاهدوا أبنائكم يضعون أقدامهم على طريق العطاء، بعد أن أدوا قسم وعهد الوفاء للأرض الطيبة وميثاق الولاء للوطن الحبيب، وواجب الانتماء لهيئة الشرطة".

كما وجّه رسالة لخريجي كلية الشرطة، قائلا: "أبنائي الخريجين، ليس من سبيل نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية إلا الصدق في الأداء والإخلاص في العطاء والالتزام بإعلاء سيادة القانون، والتفادي في خدمة الوطن وحسن معاملة المواطن، انطلاقًا من جوهر دور الشرطة في تحقيق أمن وسلامة المجتمع".

واختتم قائلًا: "سيادة الرئيس في حضوركم الكريم تؤكد هيئة الشرطة مواصلة البذل والعطاء للتصدي لقوى الشر، وتوفير المناخ الآمن لتحقيق طموحات الشعب المصري خلف قيادتكم الرشيدة لبناء مصر الحضارة والتقدم، والتي تجني ثمارها الأجيال في الحاضر والمستقبل، وهي أجيال تحفظ لسيادتكم التقدير والاعتزاز وأنت تضرب المثل والقدوة وتحمل آمال وهموم الأمة، ولا تفرق في حق ولا تتراجع عن واجب وتسعى للسلام الشامل والعادل، وتنصر لحقوق الشعوب في تجرد كامل وصدق مع النفس والتزام أمام التاريخ، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.