التعليم العالي: للطالب حق التعليم دون انتقال عدوى له

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم التعليم العالي، إنه خلال اجتماع الوزارة الأخير يوم الأربعاء الماضي، الذي عقده وزير التعليم العالي تم وضع كافة اللمسات الأخيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت المذاع على فضائية "DMC"، أن المواطن المصري له حق على الدولة في الحفاظ على صحته وتقديم التعليم له مع ضمان عدم انتقال العدوى به، ومن هذا المنطلق قررت الوزارة أن يكون العام الدراسي المقبل مختلفا عن باقي السنوات الماضية، موضحا أن الجامعات ستعتمد في نظام تعليمها على التعليم التقليدي والهجين في آن واحد، كما سيترك حرية التصرف لرئيس الجامعة في تحديد أيام حضور الطلاب للجامعات أو تعليمهم عن بعد.

وأكد أن مصر اتخذت خطوات استباقية وفعاله لتطوير منظومة الرقمنة والبنية التحتية التكنولوجية، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 تكليفا لوزارة التعليم العالي بأن يتم اعتماد نظام الامتحانات الإلكترونية بكافة الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد قامت وزارة الاتصالات بمجهودات كبيرة لتطوير البنية التحتية للإنترنت، وحاليا تم إخضاع امتحانات أكثر من 81 كلية بالقطاع الصحي في الجامعات المصرية للنظام الإلكتروني.

وتابع: "البنية التحتية المعلوماتية الحكومية والخاصة والأهلية باتت بنية تحتية تكنولوجية قوية ويتم فيهم تقديم خدمات تعليمية بكفاءة عالية، كما تشرف الوزارة بشكل عام على كل الجامعات الخاصة والأهلية".