"المالية": تبسيط الإجراءات الجمركية.. تنتهي خلال يوم واحد

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أهمية تنفيذ خطوات ملموسة في ملف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بالبضائع الموجودة في الموانئ بأقصى سرعة، مع العمل على تخطي كافة التحديات عبر التنسيق فيما بين كافة الأطراف المعنية.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار خلال الفترة الماضية تقضي بتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، عبر تخصيص معامل معينة في كافة الموانئ المصرية من قبل كافة الجهات المسؤولة عن ذلك الإجراء، موضحا أن القرارت التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تعمل على كيفية تطوير تلك المعامل حتى لا تمكث البضائع بالموانئ لفترات طويلة.

وأكد أن المعامل المتخصصة باتت منتشرة بكافة الموانئ المصرية تقوم على تحليل المنتجات المستوردة والكيماويات والأغذية، كما أن هناك 3 محاور أساسية تعتمد عليها حركة البضائع بداخل الموانئ وهي الجمارك واللوجيستيات وجهة فحص المعامل، حيث تم تطوير المنظومة الأولى عبر نظام الشباك الواحد وبه يتم إنهاء كل الإجراءات في موعد أقصاه يوم واحد، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات الهامة التي من شأنها تقليل زمن الإفراج الجمركي على البضائع المستوردة من الخارج.