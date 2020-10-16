لجنة كورونا: جاهزون للعام الدراسي الجديد والموجة الثانية من الفيروس

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق منذ بداية فيروس كورونا في مصر للعمل على توفير عام دراسي جديد آمن على الطلاب ومراعاة عدم إصابة أي طالب بفيروس كورونا.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه في ذلك الإطار تم اعتماد نظام التعليم الهجين والذي يعتمد على التعليم عبر الإنترنت بخلاف التعليم بداخل المدارس الفصول، موضحة أن الأهم مع بداية العام الدراسي الجديد نشر التوعية بين أولياء الأمور والطلاب والتأكيد على ضرورة حفاظ الطلاب على المسافات فيما بينهم مع عدم إرسال الأهالي أبنائهم للمدارس حال ظهرت عليهم أي أعراض للإصابة بالبرد أو فيروس كورونا حتى لا تنتقل العدوي لباقي الطلاب.

وأكدت أن مصابي الربو الشعبي لا يعانون من زيادة في نسب الإصابة، بينما يظل الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أصحاب الأمراض المناعية، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لأي احتمالات لحدوث موجة ثانية من الفيروس في مصر، حيث يتم حاليا تعديل البروتوكول العلاجي المصري الاستباقي ليكون مواكبا لأفضل البروتوكولات العالمية، وسيكون موجود احتياطيا حال وجد أي زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.