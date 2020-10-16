عرض موسم جديد لمسرحية "الطوق والأسورة" بدء من الخميس

يبدأ عرض موسم جديد لمسرحية "الطوق والأسورة"، على خشبة مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور، بدء من الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر لمدة 12 ليلة.

والمسرحية مأخوذة عن رواية الأديب يحيى الطاهر عبدالله، التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثها في صعيد مصر، من حيث معاناة أسرة تعيش الحرمان والفقر، وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

والمسرحية دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمى، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

وكانت حصدت مسرحية "الطوق والأسورة"، العديد من الجوائز وقدمت للمرة الأولى فى الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عام 1996، وحصل المخرج ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي تعد الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان التجريبي.

وكان قد تم إعادة إنتاج العرض المسرحي فى عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى بمهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربى، وبذلك تصبح أول جائزة لعرض مسرحي مصرى فى المهرجان العربى، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح فى أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك فى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ12.