سامي مغاوري: مسرح الطليعة الأساس المسلح لقيادة الفنان

كشف الفنان سامي مغاوري تفاصيل التحاقه بالمسرح، قائلا إن مسرح الجامعة هو البوتقة التي تظهر الفنان الحقيقي، وتشكل وجدانه وعقله، "لما بشتغل في مسرح الجامعة بقرأ المسرحية قبل ما أمثلها وعلى مدار الدراسة الجامعية بقرا 10 أو 15 مسرحية على عدد المسرحيات اللي بشتغلها".

وأضاف "مغاوري" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه كان يقرأ العديد من المسرحيات والكُتاب المتنوعين، ولا سيما من اليمين واليسار والمسرح العبث والوجودية والتقليدية المسرحية، لافتا إلى أنه عمل في مسرح الجامعة كثير جدا، وأخرج للمسرح.

وأشار إلى أنه كان يعمل طوال النهار في مسرح الجامعة وفي الليل يعمل في مسرح الطليعة، والذي يعد المدرسة الحقيقية بالنسبة له "دة الأساس المسلح لقيادة الفنان".

يذكر أن الفنان سامي مغاوري يشارك في مسلسل "قوت القلوب"، والذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة، بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وتدور أحداث "قوت القلوب" في إطار كوميدى اجتماعي من واقع الحياة، حول شخصية "قوت"، التي تعمل كمدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته، بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.