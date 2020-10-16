رئيس جامعة القاهرة: كلية "النانو تكنولوجي" جاهزة لاستقبال الطلاب قريبا

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة للعام الدراسي الجديد بتطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم الهجين، وخطة متكاملة للتحديث الشامل لنظام التعليم الجامعي، وتحقيق هدفنا فى الوصول إلى مفهوم الجامعة الذكية Smart University.

وأشار "الخشت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى الإلكترونى عن بُعد، وإعداد جميع مقررات الفصل الأول فى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا إلكترونيا، ورفعها على منصة الجامعة كخطوة أساسية، منوهاً بتطوير عدد كبير من المعامل لخدمة البحث العلمى بتكلفة 17 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يستهدف الوصول إلى مفهوم الجامعة الذكية.

وأضاف أن كلية "النانو تكنولوجي" جاهزة لاستقبال الطلاب قريباً، لافتاً إلى استحداث عدد كبير من البرامج الدراسية فى الكليات بنظام الساعات المعتمدة والمميزة، بما يسهم فى التحول إلى جامعة من الجيل الثالث تعتمد على نظام شامل للتعليم الإلكترونى، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة احترازية فى إجراءات تسكين أبنائنا من الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، "حيث فتحنا هذا العام لأول مرة باب التسجيل إلكترونيا".

رئيس جامعة القاهرة: لن تتم زيادة المصروفات الدراسية بالكليات والمعاهد للعام الدراسى الجديد

وتابع: "وفي ما يتعلق بكلية النانو تكنولوجى، أسسنا أول كلية دراسات عليا لعلوم النانو تكنولوجى فى مصر والشرق الأوسط، وتتضمن مجموعة من التخصصات والأقسام ذات الأهمية الكبرى للمشروعات القومية، ومنها برامج ماجستير هندسة التقنيات النانونية، وعلوم النانو الحيوية، والدبلومة المهنية للطاقة الشمسية، والدبلومة المهنية فى تقنية النانو فى ترميم الآثار، وتصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ونسعى لبدء الدراسة بها خلال العام الأكاديمى الجديد، وهى جاهزة لاستقبال الطلاب قريبا".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لن تتم زيادة المصروفات الدراسية بالكليات والمعاهد للعام الدراسى الجديد أو المدن، موضحاً أنه تم وضع خطة فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعميمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الجميع بارتداء الماسكات، والمحافظة على التباعد الجسدى، سواء فى قاعات المحاضرات أو ساحات الجامعة، وإجراء عمليات التطهير بشكل دورى، لتوفير أقصى درجات التأمين والحفاظ على صحة وسلامة جميع منتسبى الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.