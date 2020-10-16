"التعليم" لأولياء الأمور الخائفين من كورونا: "اطمئنوا ولادكم في عنينا"

ساعات قليلة، ويبدأ العام الدراسي الجديد، حيث تستقبل المدارس ما يقرب من 18 مليون تلميذ، وسط إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وسط تخوفات من أولياء الأمور على أولادهم من فيروس كورونا.

بعث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة لأولياء الأمور الخائفين على أولادهم من كورونا، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، قائلاً: "اطمئنوا ومتخافوش ولادكم في عنينا.. وهنعمل كل حاجة كويسة لإنجاح العام الدراسي الجديد الإستثنائى"، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ستكون متصلة بجميع غرفة العمليات بالمديريات التعليمية بالمحافظات، لمتابعة سير اليوم الدراسي، والوضع الصحي بالمدارس على مدار ساعات العمل، لافتاً إلى أن هناك سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، وللتعايش مع فيروس كورونا، موضحاً أن الجميع داخل ديوان عام الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم، بأن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، وسيتم تنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مشدداً على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة مستعدة تماما لبدء العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، موضحاً أنه لا يوجد أي تخوفات من فيروس كورونا، قائلاً: "جاهزون تماماً للعام الدراسي الجديد".

ونوه وزير التعليم، بأنه سيتم تعقيم المدارس بصفة دورية طوال اليوم الدراسي، لتوفير كل الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ، وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.