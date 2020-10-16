بعد تحذير الصحة منها.. 5 أضرار لـ"المراوح" أبرزها نقل كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام المراوح، وقالت الوزارة إن أسوأ تهوية هي الناتجة عن المروحة، لأنها قادرة على تحريك الهواء في جميع أنحاء المكان، ما يعني نقل فيروس كورونا بشكل أسرع، وفقا لتصريحات الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة.

ويستعرض "الوطن" في هذا التقرير، مخاطر استخدام المراوح:

- تعمل على الإصابة بالحساسية والتهاب الجيوب الأنفية، فتزيد المرواح من احتمالية الإصابة بالحساسية بسبب إثارتها لذرات الغبار وحبوب اللقاح، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية

- تسبب المراوح جفاف البشرة يسبب الهواء الجاف.

- تسبب المراوح الصداع نتيجة تكون المخاط في الجيوب الأنفية بسبب الهواء الجاف.

- كما تسبب المراوح للإصابة بانسداد الأنف.

- وأكدت وزارة الصحة، أن المكيفات تعمل على تقليب الهواء وأخذه وإعادة ضخه مرة أخرى، وهذا الأمر أيضا ينقل عدوي فيروس كورونا، وخاصة المكيفات المركزية التي تنقل الهواء من مكان لآخر، وأفضل أنواع المكيفات الذي يعتمد على أخذ هواء من الخارج وتكييفه مع الهواء في الداخل.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى امس.

وذكر ت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الخميس ، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و 6088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.