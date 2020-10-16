السلطات الأمريكية تعتقل وزير الدفاع المكسيكي السابق

اعتقلت السلطات الأمريكية، أمس، وزير الدفاع المكسيكي السابق، سالفادور سيينفويجوس، لدى وصوله إلى مطار لوس أنجلوس، بموجب مذكرة توقيف من إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أمنية اليوم.

وأكد وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، في تغريدة على تويتر، عملية الاعتقال، وقال إن "وزير الدفاع الوطني السابق الجنرال سالفادور سيينفويجوس ثيبيدا اعتقل في مطار لوس أنجلوس في كاليفورنيا"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف إيبرارد أن دوافع توقيف الوزير السابق سيوضحها "خلال الساعات المقبلة" قنصل المكسيك في لوس أنجلوس.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن ثلاثة مصادر في إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، في وقت متأخر الخميس، تأكيدهم عملية الاعتقال من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتولى سيينفويجوس حقيبة الدفاع من عام 2012 حتى عام 2018 في عهد الرئيس السابق، إنريكي بينيا نييتو، الذي تورط العديد من أعضاء حكومته وحزبه في قضايا فساد رفيعة المستوى، تنطوي في بعض الأحيان على مزاعم بصلاتهم بالجريمة المنظمة.

وكان سيينفويجوس شخصية بارزة في حرب الحكومة المكسيكية على المخدرات، حين خاض الجيش معارك عديدة ضد عصابات تهريب المخدرات المنظمة في جميع أنحاء البلاد.

وخلال تلك الفترة، اتهمت منظمات حقوقية العديد من أفراد القوات المسلحة المكسيكية بالتورط في عمليات اختفاء مواطنين، بما في ذلك اختفاء 43 طالبا من مدينة أيوتثينابا في ولاية جيريرو جنوب شرقي المكسيك عام 2014.

ويوجد وزير سابق آخر من حكومة بينيا نييتو موقوف حالياً في نيويورك، هو خينارو جارسيا لونا، الذي كان يشغل حقيبة الأمن العام، الذي اعتقل في ديسمبر 2019 في دالاس بولاية تكساس.

ويُحاكم لونا في نيويورك للاشتباه في تلقيه رشى بملايين الدولارات من كارتل "إل تشابو" جوزمان، والتورط في تهريب ما لا يقل عن 53 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.