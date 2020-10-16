وزير التعليم يوجه رسالة مهمة للتلاميذ قبل ساعات من بدء العام الدراسي

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة لجميع التلاميذ، قبل ساعات قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، مطالبا بعدم تناول الأطعمة والحلوى من الباعة الجائلين، وغسل اليدين باستمرار، وعدم استعمال أى أدوات خاصة بتلميذ آخر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى الوزارة نفذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة لديها سيناريوهات عدة، ستقوم بتنفيذها على الفور حال حصول أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد، رغم تواجد جائحة كورونا، مضيفا أن هناك إجراءات صارمة لتوفير الحماية والسلامة للتلاميذ.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً بين وزارتي التعليم والصحة لتنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا، وتم الاتفاق على تشكيل غرف عزل بكل مدرسة على مستوى الجمهورية، سيكون بكل مدرسة غرفة عزل، ستكون مخصصة لعزل التلاميذ أو المدرسين، قائلاً: "في حال قياس درجة حرارة التلميذ أو المدرسين أو القائمين على العملية التعليمية، قبل دخولهم إلى المدرسة، وثبت أنها ترتفع على 37 درجة، يتم تحويلهم لغرفة العزل المؤقتة".

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع المدارس سيتوفر بها أدوات التعقيم والتطهير لتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لحظة بلحظة، لافتا إلى أنّه في حال إذا كان أحد التلاميذ هو المشتبه في إصابته بكورونا، يتجه إلى غرفة العزل المؤقت، التي تضم طبيبا وزائرة صحية مدرسية، لفحص التلميذ وتقييم حالته بشكل مبدئي، فإذا كانت حالته بسيطة، يتم الاتصال بولي أمره، ويتقرر عزله منزليا، على أن يجلس التلميذ في غرفة العزل المؤقت حتى وصول ولي أمره.

وتابع أنّه في حال كانت حالة التلميذ شديدة يتم تحويله لأقرب مستشفى للمدرسة، مشددا على ضرورة أن يلتزم المرافقون للتلميذ في الغرفة بارتداء الكمامات وتطهير أيديهم أولاً بأول وفركها بالكحول.