عاجل.. وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات النقل خلال العام الجديد

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول إلغاء امتحانات سنوات النقل.

وقال "شوقي"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل: "أول شائعات العام الدراسي الجديد: إلغاء امتحانات سنوات النقل، والرد الرسمي: تبدأ كل ألوان الشائعات حتى قبل بدء الدراسة!.. لا صحة لهذا".

وتابع الوزير: "وأرجو زيارة صفحتي الوحيدة أو صفحة الوزارة قبل التساؤل عن صحة أي خبر".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت فرض رسوم على دخول الامتحانات للطلاب الراسبين بالتعليم العام والفني خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجاني دون فرض أي رسوم على الطلاب سواء الجُدد أو الراسبين الباقين بذات المستوى، وذلك حرصاً من الدولة على عدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية، وإتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب.

وفي سياق متصل، تم تحديد أيام الحضور بالمدارس بناء على الكثافات في المدارس، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية