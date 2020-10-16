"فقدان السمع والهلوسة والغثيان".. أعراض جديدة لفيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد فايق، إن دراسة جديدة ذهبت إلى أن الإسهال والغثيان والقيء وفقدان الشهية الشديد من الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف فايق خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن دراسة أجريت في مجلة "نيتشر" التي تعتبر من أهم المجلات العلمية، على مليوني ونصف المليون مشارك عبر تطبيق للمرضى على مستوى العالم، وذهبت إلى أن 65% من الأشخاص الذين أصبوا بفيروس كورونا، كان أهم عرض لديهم كان فقدان حاستي الشم والتذوق.

وتابع: "هناك دراسة أخرى ذهبت إلى أن نسبة لا بأس بها من إصابات كورونا شعروا بأعراض عصبية مثل الدوار والصداع والارتباك وقد نشرت في مجلة جاما، حيث نصت على أن 36% من 214 مريض أصيبوا بهذه الأعراض، كما أن نسبة قليلة من المرضى أصيبوا بالهلوسة، ولم يستطيعوا تحديد ما إذا تسبب في الإصابة بها ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الخوف من كورونا".

ولفت، إلى أن دراسة أخرى ذهبت إلى أن 40% من وفيات فيروس كورونا بسبب جلطات تؤدي إلى سكتات دماغية أو نوبة قلبية او تلف في الرئة.

وأوضح، ان دراسة أخرى أثبتت فقدان السمع كأحد أعراض فيروس كورونا المستجد لأنه يصيب الأذن الوسطى ويتسبب في فقدان جزئي في السمع وتغيرات في الجلد، وهنا تتشابك الأعراض حيث قد يكون المريض مصابا بالحساسية وليس كورونا، بالإضافة إلى مشكلات في العين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة وخروج 91 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.