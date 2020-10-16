عصابة "سبايدرمان".. كواليس القبض على قطط مواسير أكتوبر: سرقوا 10 شقق

"ما خف وزنه وغلا ثمنه".. كانت هذه الكلمات مبدأ عمل مسجلين خطر "م. ع" 33 سنة، وشهرته "سبايدرمان"، وصديقه "ف. ن" وشهرته فوزى القطة، عندما قررا احتراف سرقة الشقق السكنية بمنطقة أكتوبر.

وفقا لاعترافات المتهمين أمام فريق من ضباط المباحث، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، فقد تعرف المتهمين على بعضهما البعض فى السجن، وخرجا سويا قبل عامين، ليجدا كل سبل العمل مغلقة فى وجوههم، فقررا احتراف السرقة، من داخل الشقة السكنية.

سجلت التحقيقات، اعترافات المتهمين بأنهما اتفقا على تسلق المواسير للتسلل إلى الشقق السكنية، وقال سبايدرمان، إنه كان يراقب الشقة على مدار 3 أيام ليلا قبل مداهمتها، للتأكد من خلوها من أصحابها حيث كان يراقب أنوار الشقة ليلا.

وعندما تبقى الشقة مظلمة، يتأكد أن أصحابها غير موجودين، فيتصل بزميله للتسلل إليها عبر مواسير الصرف.

وأشار المتهمين إلى أنهما نجحا فى سرقة 10 شقق بتلك الطريقة: "كنا بنلطش الحاجات الخفيفة، ساعة، فلوس، تيشيرت حلو، بس مكناش بنسرق دهب كتير، عشان تصريفه صعب، وبيجيب الحكومة فى كعبك".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي، في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر وتسلق الشباك، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم، تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام، واستدعاء الضحايا للتعرف على المسروقات.