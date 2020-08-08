رئيس التحرير

محمود مسلم

"فيه شقق للإيجار".. تفاصيل سرقة حقيبة بها 50 ألف جنيه بالقاهرة

كتب:

خالد فهمي
06:46 ص | السبت 08 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

"توجد شقق مفروشة للإيجار".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة حقيبة يد بداخلها 50 ألف جنيه من رجل وسيدة في منطقة الأزبكية اعترافاته أمام النيابة العامة.

وأضاف المتهم أنه تعرف على المجني عليهما داخل القطار وعلم منهما بأنهما قدما إلى القاهرة لإجراء عملية جراحية، وأنهما يبحثان عن شقة مفروشة للإقامة بها، وبعد وصولهم محطة رمسيس طلبا منهما انتظاره على أحد المقاهي بمنطقة الأزبكية على أن يذهب لإحضار مفتاح الشقة، وغافلهما وسرق حقيبة اليد التي يوجد بها المبلغ المالي.

كانت البداية في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة من أحد الأشخاص وسيدة، يتهمان أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد بداخلها 50 ألف جنيه لإجراء عمليه جراحية لها، حيث تعرفا على أحد الأشخاص بالقطار "أدلت السيدة بأوصافه التقريبية"، وأوهمهما بقدرته على توفير شقة مفروشة لهما بسعر منخفض نظراً لعمله كسمسار، وعقب وصولهما اصطحبهما لمقهى كائن بمحل الواقعة وقام بمغافلتهما وسرقة حقيبة اليد وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه.

وضبط المتهم وبحوزته حقيبة اليد واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ المزيد:

الإجراءات المطلوبة للتصالح على سرقة وصلة عداد المياه

الولايات المتحدة: 60% من سرقة المعلومات خلفها شركات صينية

خطوات الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي إلكترونيا

تخفيف حكم حبس شقيقة فلوكس 6 أشهر بسبب سرقة حسابه على فيس بوك

أحمد فلوكس يوضح حقيقة الحكم بحبس شقيقته بتهمة سرقة حسابه بـ"فيسبوك"

تجديد حبس عاملين بتهمة سرقة 17 كمبيوتر من معهد أزهري

فيديو يرصد لحظة سرقة مريض لسيارة إسعاف من مستشفى سعودي

عاجل.. سرقة منزل محمود الخطيب