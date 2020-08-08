"فيه شقق للإيجار".. تفاصيل سرقة حقيبة بها 50 ألف جنيه بالقاهرة

"توجد شقق مفروشة للإيجار".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة حقيبة يد بداخلها 50 ألف جنيه من رجل وسيدة في منطقة الأزبكية اعترافاته أمام النيابة العامة.

وأضاف المتهم أنه تعرف على المجني عليهما داخل القطار وعلم منهما بأنهما قدما إلى القاهرة لإجراء عملية جراحية، وأنهما يبحثان عن شقة مفروشة للإقامة بها، وبعد وصولهم محطة رمسيس طلبا منهما انتظاره على أحد المقاهي بمنطقة الأزبكية على أن يذهب لإحضار مفتاح الشقة، وغافلهما وسرق حقيبة اليد التي يوجد بها المبلغ المالي.

كانت البداية في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة من أحد الأشخاص وسيدة، يتهمان أحد الأشخاص بسرقة حقيبة يد بداخلها 50 ألف جنيه لإجراء عمليه جراحية لها، حيث تعرفا على أحد الأشخاص بالقطار "أدلت السيدة بأوصافه التقريبية"، وأوهمهما بقدرته على توفير شقة مفروشة لهما بسعر منخفض نظراً لعمله كسمسار، وعقب وصولهما اصطحبهما لمقهى كائن بمحل الواقعة وقام بمغافلتهما وسرقة حقيبة اليد وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه.

وضبط المتهم وبحوزته حقيبة اليد واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.