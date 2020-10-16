رسالة "أزارو" الأخيرة بعد الرحيل عن الأهلي

وجه المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق، والمنتقل حديثاً لصفوف الاتفاق السعودي، رسالة إلى مسؤولي وجماهير القلعة الحمراء، مساء اليوم الجمعة.

ونشر "أزارو" صورة له بقميص الأهلي خلال التتويج بالسوبر المصري عام 2017، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلاً: "أود أن أتقدم بخالص الشكر لمسؤولي الأهلي واللاعبين وجماهير النادي العظيمة على كل الحب والتقدير الذي شاهدته منذ انضمامي للنادي منذ 3 مواسم".

لمزيد من التفاصيل من هنا