بالفيديو.. شيماء شريف تطلق أغنية "هدي هدي"

طرحت الفنانة شيماء شريف، أغنيتها الجديدة "هَدي هَدي"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصاتها الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية من كلمات حيدر السعدي، ألحان أحمد العتباني، وتوزيع موسيقي ياسر ماجد، هندسة صوت مصطفى رءوف، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة الماضية، في المدينة الإندونيسية بالي مع المخرج سامي بساط.

يذكر أن شيماء شريف، طرحت مؤخرا أغنية "كان ليه"، من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وقام بتوزيعها أحمد عبد السلام، مكس وماستر مصطفى رءوف، إخراج سامي بساط.

وتقول كلمات الاغنية

هَدي هَدي هَدي

هَدي اللعب يا عم

هَدي اللعب يا عم.. فيِ ولا مهتم

صَدِك عذبني وبيك.. القلب مغرم

لِمسهرني ليل وليل.. زايد دلالك حيل

خليتك براسي.. كافي دلال إتلم

هَدي هَدي هَدي

هَدي اللعب يا عم

عنك ولا استغنى.. وبحبك اتهنى

تصفالي اتمنى.. ياللي بهواك احلم

لِمسهرني ليل وليل.. زايد دلالك حيل

خليتك براسي.. كافي دلال إتلم

شيماء شريف من المطربات الشابات، أنتجت لها والدتها أول عمل فني لها وهي بعمر ال 13 عامًا بعنوان "وحدة بوحدة"، وفي عمر 14 عاما أنتجت لها شركة عاصم جروب اغنية سنجل بعنوان "دلوقتي فهمتك".

وبدأت أولى خطوات العمل الاحترافي في نقابة الموسيقيين وتدربت على يد حسن أبو السعود رحمة الله وأحمد الجمل ، وزاد موهبتها تألقا والموسيقار الكبير محمد سلطان وسلمها للملحن الكبير حلمي بكر الذي تجرأ وبقوة للتعاون معها بتقديم أول عمل احترافي رسمي لها بعنوان "مصر يا حبيبة"، ونجحت في كسب ثقة الجماهير، وبدا كمحرك لتقديم أول ألبوم غنائي بعنوان (كان حياتي).