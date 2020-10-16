أغنية لدعم مرشحة "النواب" المثيرة للجدل: ينصرك على مين يعاديكي

بعد أن أثارت الجدل منذ بداية ترشحها لانتخابات مجلس النواب، نشرت وفاء صلاح الدين، المرشحة عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، عبر صفحتها على فيس بوك، تسجيلا لأغنية خاصة بها للترويج لها في انتخابات مجلس النواب الجارية.

وشملت مقدمة الأغنية شعارات، "مرشحة مجلس النواب 2020، أصغر مرشحة في مصر، رمز الموز".

وضمت الأغنية الكلمات التالية، "ربنا وياكي يا وفاء وقلوبنا معاكي يا وفاء، وبندعيلك الله يقويكي وينصرك على من يعاديكي".

الجدير بالذكر أن وفاء صلاح الدين، أكثر مرشحات مجلس النواب إثارة للجدل، كان أول المواقف المثيرة للجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثها عن "الزوجة الثانية"، ومنذ ذلك الوقت أصبحت محل أنظار الجميع نظرا لموقفها الذي أثار موجة من التعليقات المتباينة، وكانت المفاجأة بعد ذلك بإعلانها الترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية.

"وفاء" أثارت الجدل في العديد من المواقف والتي كان من بينها حملها لرمزها الانتخابي "الموز" في إحدى جلسات التصوير، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، والذين ردت عليهم بأنها لم تفعل شيئا غريبا لأن الموز رمزها الانتخابي، وفقا لقولها.