علي غزلان عن غلق مطعمه: قفلته بإيدي وكان سوء تفاهم حليته مع "حي طنطا"

علق البلوجر علي غزلان، على الأنباء التي تواردت حول إغلاق مطعمه الجديد "ستوماك" فرع طنطا، وهو أحد فرع سلسلة المطاعم التي يمتلكها، بسبب الزحام الذي تواجد أمام المحل، ما تسبب في تدخل الحي وتشميع المحل، نافيا ما تردد حول واقعة الإغلاق.

ونفى "غزلان"، ما تردد حول تشميع أبواب المطعم، قائلًا: إنه هو من قرر إغلاق المحل بيده، بسبب النجاح الذي رآه في الساعات الماضية للمطعم، "أنا عادتي في كل فرع جديد بفتحه، بقفل المطعم أول يوم بعد نجاح الافتتاح، وده اللي عملته في فرع طنطا".

وأضاف البلوجر الشهير لـ"الوطن"، أن مسؤولي الحي تدخلوا بسبب الزحام، ظنًا منهم أن المحل لم يحصل على تصريح لعمل افتتاح، "خدوا مني بطاقتي وبعض الناس، وأنا بنفسي روحت قعدت مع مسؤولي الحي ووريتهم التصاريح، وإني دفعت 5 آلاف جنيه، وتفهموا الموقف والناس اللي خدوهم خرجوا".

كما أشار إلى أنه تفاجىء من النجاح المذهل الذي حققه المطعم في الساعات الاولى، متعجبًا من الذين يحاولون نشر صورة سيئة عن مطعمه، بهدف هدم لانجاح الذي حققه.

وتابع: "أنا واقف قدام المحل دلوقتي وكل الاستاف فوق بس مش شغالين خلاص، وهنفتح بكرة بشكل طبيعي الساعة 12 الضهر".

ومن جانبه، قال الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، أنهم فوجئوا بحفل افتتاح في دوران شارع سعيد، أحد أكبر الشوارع المهمة في طنطا، خاص بأحد المطاعم الشهيرة، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب وجود زحام شديد من المواطنين على المطعم، وهو مخالف لقرارات مجلس رئيس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "عيسى"، على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتم إغلاق المحل وتشميعه، في حضور الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بشأن مخالفة الاجراءات الاحترازية، بشأن فيروس كورونا، من حيث الزحام وعدم ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بنسبة الـ50% حضور، وتم التحفظ على البطاقات الشخصية لـ3 من أصحاب المحل بينهم على عزلان، وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأشار "رئيس حي ثان طنطا"، إلى أن المحل لم ينتهى من التراخيص الخاصة به، وكان في مرحلة استكمال اجراءات الأوراق، وأنه لن يسمح بوجود أي مخالفات بشأن عدم الالتزام بفيروس كورونا، وايضا عمل اشغالات في الشوارع واعاقة حركة المرور وسير المواطنين.