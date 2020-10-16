أديب: الجناة في حادث فتاة المعادي هيبقوا عبرة لمن يعتبر

وجه الإعلامي عمرو أديب، العزاء لمريم المعروفة إعلاميًا بفتاة المعادي التي قُتلت في حادث الميكروباص، مشددًا على أن فقدانها لا يعوض بشيء، لكن القصاص سيشعر الناس بأنها حصلت على حقها.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "شعور إنه مفيش قصاص أمر مؤلم، لكن الشرطة ضبطت الجناة، ومحاكمتهم مش هتاخد وقت طويل لأن اللي عملوه واضح، وهيبقوا عبرة لمن يعتبر".

وتابع: "هذا ليس الحادث الأول من نوعه، فقد جرى إلقاء القبض على مدانين في قضية تحرش ببيروت، وليس هناك أي دولة في العالم تستطيع إيجاد حل لكل الجرائم التي تحدث فيها، لكن المذنبين في مصر يقدمون للعدالة، وهذا لن يعوض أسرة مريم عن موتها، لكن المجتمعات تعمل بقدر إمكانها على منع هذا النوع من الحوادث .. الله يرحمها، والبلد دي هتفضل طول عمرها آمنة ومطمئنة، وستظل الجرائم حتى يرث الله الأرض وما عليها".

وأردف، أنه مصدوم من الإعلام الغربي حيث لم يعد يتحرى الدقة وراء الأخبار التي ينشرها على غرار ما حدث من يورونيوز العربية وbbc وما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من الإعلام الأمريكي ضد الرئيس دونالد ترامب: "كله بيجري وراء التريند والمشاهدات عشان المعلنين لكن ده على حساب دم الناس".