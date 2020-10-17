"الحكاية" في موقع حادث مقتل "فتاة المعادي".. وشاهد عيان يروي التفاصيل

انتقلت دينا أبو الفضل الجندي، مراسلة برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، لمكان حادث مقتل "مريم"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المعادي"، وأجرت المراسلة تجسيدا للواقعة بشكل تمثيلي.

وأدلى أحمد حمدي، أحد شهود العيان بروايته حول حادثة، قائلا: "شوفت عربية جت من شارع الحدايق، في اتجاه كوبري طرة الكورنيش، واللي في العربية ورا خطف الشنطة دخلها جوة، وسحل البنت دي لمدة خطوتين ولف حبل الشنطة والحبل مسك كتفها من فوق لحد ما الحبل اتقطع".

كما روى عدد من المواطنين عددا من الروايات المنتشرة عبر "السوشيال ميديا"، حيث قالت أحدهم: "سمعت إنها ضربوها بالسكينة ولما نزلت هنا فيه ناس شافوا الحادثة حكولنا"، وأضافت أخرى: "قالوا إن فيه بنت كانت حاطة شنطة على كتفها اللي نزل من الميكروباص شدها وهي بتقاوم وقعت واتكعبلت فداس على راسها وماتت، وفيه ناس قالت إنه نزل وضربوها بالسكين بس مش عارفة أنهي رواية اللي صح".

وشهدت منطقة المعادي حادثة بشعة حيث كانت البداية ببلاغ بمقتل فتاة في شارع 9 بالمعادي، تحت عجلات إحدى السيارات، وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث، لكشف تفاصيله، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين مرور سيارة ميكروباص استقلها مجرمان بسرعة فائقة، وتسببا في حادث القتل.

وعقب مرور ساعات قليلة على الحادث تمكنت مباحث القاهرة من ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 لصوص، وكشفت التحريات أن المتهمين مسجلون خطر ومن أصحاب السوابق وأقارب، اثنان من منطقة مصر القديمة، والثالث من منطقة بولاق الدكرور، واتفقوا فيما بينهم على تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام سيارة مطموسة اللوحة المعدنية.

وأضافت التحريات أن أحد المتهمين يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والآخر يقوم بخطف الحقيبة من المجني عليها، وأنه في يوم الحادث قام المتهمان بمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث اقتربا من الفتاة وانتزعا منها الحقيبة بالخطف، إلا أنها تشبثت بها، ومع سير الميكروباص بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق، مما أدى إلى سقوطها وحدوث نزيف أسفر عن وفاتها.