"سرقنا علبة المكياج و85 جنيه".. اعترافات المتهمين في حادث فتاة المعادي

عرض الإعلامي عمرو أديب اعترافات المتهمين بقتل مريم المعروفة إعلاميا بلقب "فتاة المعادي"، التي قُتلت في حادث الميكروباص البشع، حيث قررت النيابة العامة حبسهما لمدة 4 أيام.

وقال وليد عبد الرحمن، 34 عاما، سائق ميكروباص، المتهم الأول في واقعة فتاة المعادي، إنه استلم الميكروباص صباحا وظل يعمل عليها حتى الساعة الثانية ظهرًا: "نزلنا المعادي نلف شوية عشان نشوف حد ناخد منه شنطة، وقابلنا فتاة في شارع 9 بالمعادي، خطف منها الشنطة صرخت والناس اتلمت وجريت ورانا".

وأضاف: "طلعنا على الأوتوستراد وإحنا راجعين عند كوبري دار السلام رمينا الشنطة وقبلها فتشناها ولقينا فيها 85 جنيه بالظبط وأكتر من فيزا كارد وأخدت المكياج بتاعها وبقية الشنطة رميتها".

بدوره، قل المتهم الثاني، الذي يدعى محمد أسامة المتهم الثاني في القضية، إنه عمل مع المتهم الأول على الميكروباص بداية من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا: "قلنا ناخد شنطة، ولقينا بنت محجبة ماشية على الجنب اليمين وإحنا كنا ماشيين وراها، سحبت الشنطة وعافرت معايا ووقعت في الأرض وأخدت الشنطة ووليد جري بالعربية ووصلنا لحد البيت عنده، فتحنا الشنطة ووليد أخد علبة المكياجات، وقسمنا الفلوس ورمينا الشنطة ومشينا".