أديب يطالب بمقاطعة السياحة التركية: بيشتروا سلاح بفلوسها لتهديد أمننا

استنكر الإعلامي عمرو أديب، دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للجلوس مع أطراف من مصر، رغم أنه دائم الهجوم على حلفائها في شرق المتوسط، ويهدد أمن مصر بإرساله أسلحة إلى مقاتلين في ليبيا ويتنقد سياسات الدولة المصرية.

وقال "أديب"، عن "أردوغان": "هو مين اللي علمه سياسة؟! أنت كاسر عيني؟!، عليا سيديهات؟! طب قدم حاجة والعالم العربي يشعر أنك بتحسن طريقتك في التعامل، لكن الغزل لوحده لا يكفي".

وأضاف عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن الكثير من أصدقائه يسافرون إلى تركيا للسياحة، وهو ما استنكره، موضحًا: "أردوغان راجل بيخد الفلوس يشتري بيها سلاح ويهدد أمنك القومي وده بيأثر عليك، يزود الصرف على الأسلحة ويقل الصرف على جهات تانية"، وتابع مستنكرا "أنت بتفيد الاقتصاد التركي اللي بيهاجم بلدك وبيهاجمك لأنه بيحارب أمنك القومي".

ونصح "أديب"، المصريين بالسفر إلى اليونان أو قبرص أو إنجلترا أو فرنسا، قائلا: "الدنيا واسعة دي تركيا كلها شارع في هلايل و3 مطاعم مش حاجة يعني".

وأوضح "أديب"، أن هناك دعوات منذ أسبوع لمقاطعة المنتج التركي في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي جعل المعارضة التركية توجه لوما شديد لأردوغان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على اقتصاد أنقرة.

وسخر الإعلامي المصري من أردوغان قائلا: "أردوغان توقع أن السعودية تعيش على المعونات التركية".

ووجه رسالة إلى أردوغان، "أسلم تسلم سيب وأنا سيب، ولكن إذا استمرت السلوكيات العدوانية هتلاقي كل المواطنين المصريين ضدك".