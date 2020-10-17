اليوم.. مباحثات مصرية-إسبانية بالقاهرة وتوقيع مذكرة تفاهم

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، جلسة مباحثات مع أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة خارجية إسبانيا، التى تقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول الوزيران، العلاقات المصرية الإسبانية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد "شكري" ونظيرته الإسبانية، مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

ومن ناحية أخرى يشارك الوزير المصري غدا الأحد في اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذى يعقد في مقر وزارة الخارجية.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، تلقى أمس الأول، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، وذلك لبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن في شتى المجالات.

‎وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين "شكري" و"بلوك" أعربا عن ارتياحهما للتطور المتنامي في مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأكدا على رغبتهما في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لآفاق أرحب، بما في ذلك سرعة إتمام زيارة وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية على رأس وفد من الشركات الهولندية وذلك للتعرف على فرص الاستثمار في مصر.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لأن تكون ضمن أولى الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي تستقبل السياحة الهولندية خلال الفترة القادمة، على ضوء التدابير الاحترازية الصارمة التي تطبقها الدولة في المقاصد السياحية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين تناقشا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها موضوعات الهجرة واللاجئين.

كما استعرض الوزير "شكري" رؤية مصر حيال الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الخاصة بعملية السلام، حيث أكد موقف مصر الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بمُستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الليبية، أشار الوزير شكري إلى أن مصر تؤكد منذ بداية الأزمة على ضرورة التوصل لتسوية سياسية ووضع خريطة طريق للمستقبل بغية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا، مع العمل على التصدي لأي تدخلات خارجية والقضاء التام على الإرهاب.