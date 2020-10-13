شكري: أطلعت وزيري خارجية الأردن والعراق على قضية سد النهضة

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على أنه تناول قضية الأمن المائي العربي، وأن له أولوية متقدمة، قائلا: "أطلعت الوزراء على قضية سد النهضة، وكان هناك عرض من وزير الخارجية العراقي فيما يخص تحديات الأمن المائي العراقي، واتفاق على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض، من أجل وضع الأطر لحماية المصالح المائية للدول العربية ومصر والعراق بصفة خاصة".

وأضاف "شكري"، خلال المؤتمر الصحفي له ونظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي: "اتخذنا قرارات ووضعنا إطارا لتفعيل التعاون فيما بين الوزارات الفنية لتحديد مشروعات بعينها والتوصل لاتفاقيات لتنفيذها".