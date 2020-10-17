تعرف على فوائد مشروع ممشى أهل مصر بالقاهرة

مشروع "ممشى أهل مصر"، يعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة من خلال إعادة الوجه الحضاري لها في المناطق المطلة على النيل، فضلاً عن أنه سيسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق.

رصدت " الوطن"، أبرز نقاط تطوير مشروع ممشى أهل مصر خلال السطور التالية:

- بداية التنفيذ من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1,8كم، سيكون نموذجاً تجريبياً تمهيداً لتطبيقه في المناطق المطلة على النيل بباقي المدن التي يمر بها النهر على مستوى الجمهورية.

-يتضمن ممشى للأفراد متدرج على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ومتوسط عرض الممشى العلوي ( 4,5) م، ومتوسط عرض الممشى السفلي (6,5) م.

- إقامة 19 مبنى تضم 5 مطاعم و5 كافيتريات و56 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى 3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة.

- يشمل 3 مدرجات ومسرحاً بمساحة 275م2، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع والتراسات ونوافير مائية.

-المشروع يعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي لها وذلك تماشياً مع مختلف المدن العالمية.

- يعمل على تحقيق عائد سنويّ للدولة.

-تصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى من الجودة في جميع المناطق المطلة على النيل والتي ستدخل ضمن مشروع تطوير الممشى

-إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية.

-التنفيذ على مرحلتين المرحلة الأولى بدأت من كوبري "قصر النيل" حتى كوبري "15 مايو"، بطول 1160 مترا وبالتعاون مع محافظة القاهرة

-المرحلة الثانية من كوبري "15 مايو" حتى كوبري "إمبابة"

- المشروع له مردود اقتصادي لأنه يحافظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات، وبالتالي الحفاظ على مساحة الرقعة الزراعية من التآكل، وأيضا التجمعات السكنية القديمة الموجودة والمنشآت السياحية

-تمنع تماما التعديات على نهر النيل، ولها مردود حضاري وبيئي لأنه يتم تطوير وجهات القرى، وهو ما سينعكس على جوانب نهر النيل وإظهاره بالمظهر الحضاري الذى يليق به وبالمصريين.