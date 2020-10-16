تفاصيل مشروع "إيناكتس القاهرة" لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

قال عبدالرحمن حسن، طالب بمشروع إيناكتس في جامعة القاهرة، إنهم كل عام، يبحثون ما هي المشروعات التي يمكن أن يعملوا عليها، بناء على الاحتياجات التي يحتاجها المجتمع، لافتا إلى أن هذا العام، وجدوا احتياجا لدى طلبة التعليم الفني، في مصر، وأيضا المخلفات الإلكترونية.

وأضاف "حسن"، في لقاء مع برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة "dmc" الفضائية، الجمعة، أن مصر تعتبر ثاني دولة في أفريقيا منتجة للمخلفات الإلكترونية، وهي لها أضرار كبيرة للصحة، مثل تسرب بعض المعادن منها، كالزنك، وغيره.

وأوضح، أن مشروعهم يعتمد على شقين، الأول هم الأفراد، والمؤسسات وهؤلاء يستطيعون الدخول على الموقع الإلكتروني، واستبدال هذه المخلفات بحوافز مثل خصومات من بعض الشركات المعينة، أو خدمات، أو مطاعم.

أما سارة خلف الله، وهي طالبة في نفس المشروع، قالت إنهم كانوا يتحدثون إلى المواطنين، وإقناعهم بأن أجهزة "الكومبيوتر" التي لا يستخدمونها في المنزل، تؤثر في صحتهم، وتتسبب في بعض المشاكل الصحية، وإقناعهم بالتبرع بها لآخرين عن طريق مشروعهم.