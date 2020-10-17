فيصل ندا: محمود ياسين لم يكن له بديلا في الأعمال.. وسهل الاتفاق معه

قال الكاتب فيصل ندا، إن الفنان الراحل محمود ياسين، لم يختلف فيما كان عليه أمام الشاشات أو الكاميرا عن حقيقته التي كان يحيا بها، ولم يكن له بديلا في الأعمال الدرامية، حيث أنه كان سهل الاتفاق معه، واقناعه حال أعجبه الدور: "نادر لما حد بيفكر في محمود ياسين وميجبهوش".

وأضاف "ندا" خلال استضافته ببرنامج مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن "ياسين" لم يثير أية مشكلة أبدا، ولم تخرج عليه إيا من الشائعات التي واجهت غيره، كما كان صادقا ومقنعا في كل أعماله وحياته: "كان ليه وجهة نظر في كل أعماله، وكان غير باقي الفنانين، ولازم يعجبه العمل الأول ويحس بيه، ويقتنع ويعرف العناصر المحيطة به"، موضحا أنه أثناء عمله مع "ياسين"، كانا يتقابلا مرة أسبوعيا، ويهاتفه بشكل دوري في أيام معينة.

وأكد أنه نجح في إحدى المرات، بإقناع الفنان الكبير كمال الشناوي، بمشاركة الفنان الراحل محمود ياسين معه بأحد الأعمال، ونجح في الجمع بين الأثنين بأحد الأعمال: "ياسين مكنش بياخد مني غلوة، وكان بيثق فيا ثقة عمياء".

وتابع: "شهيرة زوجة محمود ياسين، امرأة عظيمة، وكانت تدفعه للنجاح، وكان يحترمها كثيرا ويعشقها، ودائما ما كان يهاتفها أثناء جلساته مع زملائه، وكانت تغير عليه بشكل شديد، ووقفت بجانبه في كل أوقاته ومحنه، ولما كنت بعزيها قالت لي شوفت يا فيصل سابني ومشي".