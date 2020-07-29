فيصل ندا: أستعد لكتابة فيلم عن فريد شوقي مجانا

كشف السيناريست فيصل ندا عن استعداده لكتابة فيلم وثائقي عن الفنان الراحل فريد شوقي تحت عنوان "جلالة الملك" مع المخرج أشرف أبوالنجا.

وقال ندا، لـ "الوطن"، إن الفيلم لا ينتمي إلي نوعية الأفلام الروائية الطويلة كما تردد، ولكنه فيلم وثائقي لم يُحدد ملامحه أو خطوطه بعد، بحكم اتفاقه عليه، قبل أيام، مع أبوالنجا، مضيفاً أنه سيشرع في كتابته خلال الفترة المقبلة، ولكنه لم يُحدد بعد موعداً لعرضه.

وأضاف: فريد شوقي يستحق تقديم فيلم عنه، لأنه كان فنانا متميزا وله باع سينمائي كبير، وعن نفسي لن أتقاضى أجراً في هذا الفيلم.