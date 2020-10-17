صور.. تكريم أبطال "زنزانه7" بمهرجان ميدل إيست

كرم مهرجان "ميدل ايست فاشون فيستيفال"، عددا من نجوم الفن كان منهم أبطال فيلم "زنزانة 7" بمنتجع جولف السليمانية.

وكرمت إدارة المهرجان أبطال الفيلم، بعد النجاح الذى حققه، وتصدره لشباك التذاكر فى الفترة الأخيرة، وحضر من أبطال الفيلم الفنان نضال الشافعى، والفنانة منه فضالى، اللذين أعربا عن سعادتهما بهذا التكريم، كما تم تكريم الفنانة جومانا مراد، عن مشاركتها القوية فى مسلسل "خيانة عهد"، مع الفنانة يسرا، والفنان أحمد شاكر عبداللطيف، والفنان رامى وحيد، والفنانة الشابة رنا رئيس، والفنانة جوري بكر التى ظهرت فى مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان فى شهر رمضان الماضي.

جاءت الاحتفالية بعد النجاح والتميز الذي حققه المهرجان فى الدورتين الأولى والثانية، والدورة الثالثة التي احتضنتها مدينة الغردقة، ليضع نفسه ضمن أهم فعاليات الموضة فى الوطن العربى والشرق الأوسط.

فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، بتحقيقه 147 ألفًا و730 جنيهًا، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، من تأليف حسام موسي.