"زنزانة 7" يتصدر الإيرادات اليومية بـ148 ألف جنيه

واصل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، بتحقيقه 147 ألفًا و730 جنيهًا، أمس الأثنين، وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته كل من عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، أحمد التهامي، من تأليف حسام موسي.

وجاء فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، بطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، في المركز الثاني بـ 84 آلاف و527 جنيهًا وفقاً للبيان نفسه، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي حول زوج يفقد زوجته في بداية الأحداث، ليدخل في أزمة نفسية لشعوره بالذنب إزاء رحيل الزوجة، ما يجعله يتردد علي عيادة نفسية لمواجهة الألم الذي يعتصره، فيمر بعدد من المواقف التي تمتزج فيها الرومانسية بالكوميديا، وتتوالي الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل وكوكبة من النجوم، من تأليف أماني التونسي.

وحصد فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 27 ألفًا و21 جنيهًا في اليوم نفسه، وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، وذلك من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، حيث تقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال، ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد فتحي، محمد سلام، طاهر أبوليلة، محمد ثروت، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم من تأليف عادل صليب.

يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قد قررت زيادة نسبة تشغيل السينمات والمسارح 25% لـ من بـ50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.