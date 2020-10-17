أهالي الدائرة الثانية ببورسعيد يستقبلون مرشحهم بالمزمار والسمسمية

استقبل أهالي الدائرة الثانية فردى ببورسعيد، مرشحهم أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب الحالى، بالمزمار البلدى وأغانى السمسمية والزغاريد والألعاب النارية، ثم حملوه على الأعناق في مسيرة انطلقت في الحى التجارى.

وعقد أحمد فرغلى مؤتمرا انتخابيا حاشدا في شارع محمد على، وسط هتافات من مريديه تضمنت "فرغلى اهه نائب بورسعيد، والمرة دى بجد مش هنسيبها لحد، والعو اهه، ويا بتوع الفلوس إحنا مش بالفلوس، ومدد مدد شدى حيلك يا بلد".

أثار المؤتمر تساؤلات البعض على صفحات التواصل الاجتماعي حول انعقاده فى حى العرب وهو غير المخصص للدائرة الثانية، وجاءت الإجابات من أنصار المرشح أن أحمد فرغلى نائب عن بورسعيد كلها وخدم المواطنين دون مصلحة شخصية ولا يغلق مكتبه او تليفونه أمام سائل، بحسب أنصاره.

واستعرض أنصار "فرغلي" ما قدمه مرشحهم خلال الدورة السابقة من خدمات دون غيره من المرشحين على حد قولهم.

من جانب آخر ألغى الحسينى أبو قمر عضو مجلس الشعب السابق والمرشح المحتمل للدائرة الثانية فردى عن حزب الشعب الجمهورى، مؤتمراً انتخابيا كان مقررا عقده مساء أمس الجمعة، فى الزهور إلى الاثنين القادم، مع موعد بداية الحملة الدعائية للمرشح.

يذكر أن الدائرة الثانية فردى وتضم الجنوب والمناخ والزهور والغرب ويتنافس عليها 20 مرشح بينهم ثلاث سيدات.

ويعتبر المرشحان فرغلى والحسينى قطبى الدائرة التى ستشهد منافسة ساحنة بينهما وظهرت ملامحها فى مشادات بين أنصار المرشحين على صفحات التواصل الإجتماعى.

حيث تمكن أحمد فرغلى دون زملاءه النواب من زرع شعبية فى الشارع البورسعيدى وطالبه المواطنون بإعادة الترشيح على صفحات التواصل الاجتماعي واستعرضوا الخدمات التى قدمها للأهالي بالمحافظة من صحة وتعليم وإسكان وأنه لم يغلق تليفونه فى وجه أحد.

ومع التغييرات فى جغرافية الدوائر الانتخابية تم إضافة الجنوب إلى الدائرة الثانية وأصبح الحسينى أبو قمر المرشحا الفردي عن حزب الشعب الجمهورى وعضو مجلس النواب قبل أحداث يناير، منافسا قويا لأحمد فرغلى حيث يمتلك أعلى نسبة تصويت فى الجنوب بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة مع مختلف فئات المجتمع.