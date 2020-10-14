القليوبية تجري نموذج محاكاة لانتخابات مجلس النواب نفذه ذوو الهمم

شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، في تنفيذ نموذج محاكاة لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة "الهمم" بمكتبة مصر العامة، للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تضمنت الفعاليات محاكاة للانتخابات البرلمانية وجلسات النواب، كونها تمثل تحديًا مهمًا يجسد الرغبة الوطنية في إثراء الشفافية والتشاركية على خارطة الحياة السياسية، وذلك فى إطار إنماء روح الوطنية لدى الشباب وذوي الهمم.

تمثيل العملية الانتخابية كاملة، وكيفية إدارة الجلسات البرلمانية، وممارسة العمل النيابي، من تقديم الاستجواب وطلب الإحاطة لتنمية الوعي بأهميتها لجميع أفراد الشعب، بالتعاون مع مؤسسة البنين للأيتام، ومؤسسة "ابتسم" لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور نهلة مسلم مدير مكتبة مصر العامة ببنها.

فيما ألقى الدكتور مصطفى كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ابتسم" لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بإلقاء محاضرة عن الدمج، وضرورة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما ألقت مني أبوطالب مسؤول ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية المهارات بالمكتبة، محاضرة عن سير الانتخابات وتنفيذ محاكاة للانتخابات البرلمانية، بجانب قيام سماح برهومة مسؤول تنمية المهارات بالمكتبة، بإلقاء محاضرة عن اختصاصات مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان خلال مشاركتها في نموذج المحاكاة، ضرورة التعريف بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ودعم مشاركة النشء والشباب في الحياة السياسية لإعداد جيل واعٍ وناضج، مشيرة إلى أن دور مجلس النواب في المرحلة القادمة هو دعم المواطن المصري في مجال الصحة والحماية الاجتماعية من خلال رؤية مجلس النواب في دعم المرأة وذوي الهمم.

وتطرقت "ريان" إلى دور الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب وبناء مدن جديدة للقضاء على المناطق العشوائية، ودعم الدولة للدور الثقافى من قصور ثقافة وندوات علمية وثقافية وفنية، ودعم الخطاب التنويري، وتدريس مواد تحرم التمييز العنصري بين المصريين من ناحية الدين أو الجنس أو اللون.