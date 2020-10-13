محافظة الغربية تطالب مرشحي مجلس النواب بدفع 3 ملايين جنيه (مستند)

قالت مصادر مطلعة بمحافظة الغربية، إن محافظ الإقليم دكتور طارق رحمي، أصدر قرارًا لجميع المجالس المحلية بالمحافظة لمطالبة المرشحين لخوض سباق مجلس النواب بسداد 15 ألف جنيه لكل مرشح على المقاعد الفردية.

وأضافت المصادر لـ "الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الـ 15 ألف جنيه، ضئيلة مقارنة بحساب المرشحين بنظام المتر للدعاية الانتخابية التي ينشرونها في شوارع المحافظة.

ولفتت إلى أن عدد مرشحي الفردي بالمحافظة، 188 مرشحا أي إجمالي المبلغ المطالب تحصيله يصل إلى مليونين و820 ألف جنيه، سيتم سدادهم في الوحدات المحلية لصالح صندوق تطوير المحافظة.

وأكدت المصادر أن القرار صدر بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.

وحمل القرار تعليمات هامة منها:

- على السادة رؤوساء المراكز والمدن والأحياء أثناء فترة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب احترام المظهر العام للطرق والشوارع.

- عدم وضع ملصقات دعاية على الحوائط وأعمدة الإنارة

- عدم حفر طبقة الاسفلت اثناء تثبيت الاعمدة الخشبية

مادة 2

تحصيل مقابل دعاية انتخابية نم كافة المرشحين بنطاق الاختصاص قدرها 15.000 جنيه فقط - تسدد بالمركز التابع له لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة

- الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

- يعمل بهذا القرار فور صدوره على المختصين تنفيذه.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل.

وتجرى الانتخابات حال الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل، وفي المرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.