روسيا تعلن عن تطوير عقار لوقف تكاثر "كورونا"

أعلن كبير أخصائيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة الروسية، رحيم خيتوف، أن بلاده تطور عقارًا لـ "كوفيد - 19"، والذي سيوقف على وجه التحديد تكاثر الفيروس، مشيرًا إلى أنه في مرحلة الاختبار قبل السريري الآن.

ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية عن "خيتوف" قوله: "لا يوجد حاليًا دواء محدد لعدوى فيروس كورونا من شأنه أن يوقف على وجه التحديد تكاثر الفيروس.. نحن نطور دواءً يستهدف بدقة الجينات المسؤولة عن التكاثر، لكنه لا يزال في المرحلة قبل السريرية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن دواء ديكساميثازون هو العامل العلاجي الوحيد الفعال لـ "كوفيد -19" في المرضى المصابين بالفيروس خطير.

وتم تسجيل أدوية "أفيفافير" و"أريبليفير" و"إلسير" في روسيا لعلاج "كورونا".

وأعربت الرئاسة الروسية عن قلقها بشأن إحصائيات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لكنها أكدت أن الوضع تحت السيطرة.

وقال المتحدث الصحفي باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، في تصريح "إنه بالفعل يوجد قلق بشأن الإحصائيات المتصاعدة، ونرى أن الوباء ينتشر بقوة في البلاد، وإن هذا هو السبب في اتخاذ تدابير قوية للغاية من أجل تشجيع جميع المواطنين على مراعاة الاحتياطات الصارمة، والتي لم نلتزم بها لفترة طويلة"، مشيرًا إلى أنه يجب الاعتراف بذلك.

وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن الوضع تحت السيطرة برغم هذه الإحصاءات المحزنة.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أعلن أمس، عن تسجيل 15 ألفا و150 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد "وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ تفشي الوباء في البلاد"، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و369 ألفا و313 إصابة.

وأفاد بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، وكان من بينها 4301 حالة بدون أعراض سريرية، أي بنسبة 26.6 بالمئة من المصابين الجدد.

وأضاف أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 5049 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ647 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 448 حالة.

وأشار المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى أنه تم تسجيل 232 وفاة جديدة من جراء الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 23 ألفا و723 حالة وفاة.