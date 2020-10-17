طبيب: لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنك V" سيتاح للتداول نوفمبر المقبل

قال الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة العامة بموسكو، إن لقاح "سبوتنك V"، حصل على رخصة التصنيع في 12 أغسطس الماضي، وبالفعل بدأت مصانع الأدوية في إنتاجه، وكانت الرخصة متضمنة تجارب المرحلة الثالثة على عدد كبير من البشر.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أنه "تمت التجارب على 40 ألف متطوع، بعدما حصل اللقاح على الرخصة، وستنتهي هذه المرحلة بنهاية شهر أكتوبر على أن يتم التداول فعليًا في شهر نوفمبر المقبل".

لقاح "سبوتنيك V" لمكافحة فيروس كورونا، طوره علماء مركز "غاماليا" في 11 أغسطس، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيله كعلاج فيروس كورونا، وهو ما دفع العديد من البلدان لتقديم طلبات الحصول عليه.

وأكد الدكتور إسلام شعبان الباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن دولا عديدة طلبت شراء اللقاح الروسي الجديد آخرها دولة الامارات، موضحا أن اللقاح أثبت نتائج جيدة خلال تجربته في روسيا، وهو الآن يمر في المرحلة الثالثة والتي تعني التوسع في تجاربه السريرية.

وأضاف شعبان لـ"الوطن"، أن اللقاح الروسي يكون في صورة جرعتين، الثانية تكون بعد 3 أسابيع من تعاطي الأولي، مشيرا إلى أن اللقاح يستخدم تقنية فريدة من الفيروسات الغدية البشرية ثنائية النواقل، وهي فيروسات مهندسة وغير قادرة على التكاثر وتحمل المادة الوراثية من ارتفاع فيروس كورونا.

وتابع الباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن هذه التقنية تساعد في التغلب على المناعة الموجودة مسبقا ضد الفيروسات الغدية، موضحا أن روسيا استفادت من تعديل منصة لقاح ثنائية النواقل تم تطويرها لمكافحة حمى الإيبولا من أجل COVID-19، والتي مرت بجميع مراحل التجارب السريرية واستخدمت للقضاء على وباء الإيبولا في إفريقيا.

وأكدت التجارب نجاح العقار "سبوتنكV"، في زيادة معدلات الشفاء في المستشفيات الروسية، حيث يساعد اللقاح في تكوين اجسام مضادة ضد الفيروس، تعمل للحد من انتشار الفيروس داخل الجسم.