رئيس جامعة بنها يفتتح مدرج التعليم الإلكتروني بكلية الآداب غدا

أعلنت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، أنه سيجرى افتتاح مدرج التعليم الإلكتروني غدًا الأحد، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، مشيرة إلى أن هذا المدرج لحل مشكلة ضعف الإنترنت وأن هذه الفكرة جاءت من أجل راحة أبنائنا الطلاب وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، موجهة الشكر لهم على هذا المجهود الرائع.

وأشارت "الرباط"، إلى أنه سيجرى عرض جميع المقررات منذ أول يوم دراسي مع الاحتفاظ بكل الإجراءات الوقائية والتباعد المطلوب وتوفير المطهرات اللازمة بالمدرج، ومع الاحتفاظ بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تسليم كل طالب Cd مع كتاب المادة ليكون الطالب لديه أهم الموضوعات داخل المنهج، حيث سيتم العرض يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء.

كانت الدكتورة عبير الرباط، خلال رئاستها لاجتماع مجلس الكلية الإثنين الماضي، أكدت أن الكلية مستعدة للعام الدراسي الجديد، وقامت بتجهيز البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، والقاعات الدراسية إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتطبيق التعليم الهجين الذى يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى جاهزية موقع الكلية لإتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا، تحسبا لأي ظروف في زمن فيروس كورونا.

وأضافت، أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها سوف يقوم بافتتاح مدرج تعليمي بالكلية شبيه بقاعة السينما غدًا، حيث سيتم من خلاله استعراض جميع مقررات الاقسام العلمية على شاشة عرض كبيرة على مدار اليوم الدراسي من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساء ومتاح لجميع الطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه الفكرة ربما تكون الاولى في الجامعات المصرية.