لأول مرة.. آداب بنها تخصص قاعة لعرض المحاضرات على شاشات سينما

أكدت الدكتورة عبير الرباط، عميد كلية آداب بنها، انتهاء الكلية من استعدادتها للعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، والقاعات الدراسية إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتطبيق التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع مجلس الكلية، اليوم الاثنين، الذي اكدت فيه جاهزية موقع الكلية الإليكتروني لإتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا تحسبًا لأي ظروف في زمن فيروس كورونا.

وأضافت أن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، سيفتتح مدرج تعليمى بالكلية شبيه بقاعة السينما يوم الاحد المقبل حيث سيتم من خلاله استعراض جميع مقررات الأقسام العلمية على شاشة عرض كبيرة على مدار اليوم الدراسي من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء ومتاح لجميع الطلاب مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وأشارت "الرباط" إلى أن الفكرة ربما تكون الأولى في كافة الجامعات المصرية وسوف يكون لها مردود ايجابى على الطلاب واعضاء هيئة التدريس.

وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أجرى في وقت سابق جولة تفقدية بعدد من الكليات لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد وأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة.

رافق السعيد خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح الدين، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور وليد طلعت، المشرف على كلية العلاج الطبيعي، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ووكلاء الكليات.

واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد ، كما تفقد مبنى العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي، وتابع السعيد إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد داخل العيادات الطبية بالكليات وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.