انطلاق الدراسة في 1750 مدرسة بالدقهلية وسط إجراءات احترازية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، عن بدء الدراسة في 1750 مدرسة، ويدرس بهم 676 ألف و285 طالب وطالبة، من بين 3576 مدرسة تستقبل مليون و488 ألف و541 طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2020/2021، وسط إجراءات احترازية وقائية وأمنية تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات المنصوص عليها بالقرار 262 لسنة 2014 بكل مدرسة و17 إدارة تعليمية، كما جرى تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي، بالإضافة إلي لجان إشرافية من هيئة التدريس لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وبعد انتهاءه.

وأضاف عبد الرؤوف، أنه جرى الانتهاء من الصيانة الشاملة لـ26 مدرسة واستلام 84 مدرسة جديدة بقوة 1453 فصلا وتم تجهيز الفصول بالأثاث المدرسي، بما يسمح بوجود مسافة تباعديه بين الطلاب.

وأشار إلى أن المدارس والإدارات التعليمية تم تطهيرها ووضع بوسترات توعية بداخلها لتوعية الطلاب، وتمت التوصية بضرورة الحفاظ على المسافات التباعدية بين الطلاب أثناء طابور الصباح.

وأصدر "عبد الرؤوف" تعليماته بضرورة تشكيل غرف عمليات بديوان المديرية وكل إدارة تعليمية ومدرسة لسرعة التواصل فى حالة ظهور حالات مرضية لسرعة اتخاذ اللازم، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالانضباط والالتزام في العمل منذ بدء العام الدراسي والاهتمام بنظافة المدارس ودورات المياه وخزانات المياه، وسرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.