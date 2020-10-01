بريد الوطن.. عام دراسي جديد.. وخطة شاملة للنهوض بالتعليم

يبدأ العام الدراسى الجديد وسط إجراءات وتجهيزات تهدف لتخريج كوادر تعليمية متميزة، فالدقهلية تعد من أكبر المحافظات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ بعض المعايير والخبرة فى شتى الجوانب، وما أسعدنا هو سرعة تحقيق منظومة التربية والتعليم الجديدة، من حيث توفير المبانى المدرسية وتحقيق الأنشطة والتكنولوجيا والابتكار والتدريب المستمر للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، خاصة فى الجوانب التربوية وضبط النفس، وفى التعامل مع الطلاب بعد التغيرات التى طرأت على المجتمع من علوم وتكنولوجيا ووسائل الميديا المفتوحة، فالحاجة مطلوبة لضبط النفس.

وفى الدقهلية، تم إعلان حصر العجز والزيادة فى أعداد المدرسين فى كل مادة، وهناك خريطة زمنية كاملة بأعداد المدرسين لتقليل العجز بقدر الإمكان، وهناك تعليمات مشددة بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية فى كل مدارس الدقهلية، وقام المسئولون فى مديرية التربية والعليم بالدقهلية بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال الصيانة والترميمات وتنظيف الأسوار وتخطيط الملاعب والأفنية والكتب، وتسليمها للتلاميذ، وهو ما سيتم فى اليوم الدراسى الأول، وطلب السيد المحافظ من جميع المدارس الالتزام بالنشيد الوطنى وتحية العلم يومياً بعد بدء اليوم الدراسى.

يسرى عزيز عبدالملاك

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