صور.. تجمعات أمام مدرسة بالدقي بدون كمامة أو تباعد: الخوف من الأهالي

سيطر مشهد الأحضان بلا كمامات طبية، على تجمع أولياء أمور إحدى مدارس منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث تجمهر العشرات من الأهالي أمام المدرسة دون اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد دخول أبنائهم.

ويظهر من بين التجمع فردين أو أكثر قليلا يرتدون الكمامات الواقية، إلا أن الجميع ملتصق ببعض دون مراعاة لأي تباعد اجتماعي.

وانطلقت اليوم السبت العام الدراسي الجديد 2020-2021، واتجه الأهالي رفقة أبنائهم إلى المدارس كما هو المعتاد، ولكنهم مُنعوا من ممارسة أحد الطقوس الهامة لديهم وهي دخولهم إلى المدارس والفصول مع أبنائهم، للتقليل من الأعداد بالداخل وتطبيق التباعد الاجتماعي.

أمام بوابة المدارس ودع الأهالي أبنائهم بعد أن جرى الكشف عليهم للتأكد من سلامتهم، وعلى الرغم من التحذيرات والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، في ظل احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، إلا أن بعض الأهالي ضربت بكل هذه التحذيرات عرض الحائط.

تكدس الأهالي أمام بوابات بعض المدارس منتظرين أبنائهم دون تنفيذ أي إجراءات احترازية أو تباعد اجتماعي، منتظرين خلف أسوار البوابات أي وسيلة للدخول، ويصيحون بالنداء على أبنائهم من خلف الأسوار لاتباع التعليمات.

"احنا طول عمرنا سيبينها على الله" هكذا وصف عبادة ريشة، أحد أولياء الأمور حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل بعض الأهالي، مشيرًا إلى أن البعض يعتبر أن كورونا انتهت ولن تعود.

وعبرت منال إبراهيم، إحدى أولياء الأمور عن غضبها لعدم التزام البعض بالإجراءات والتدابير الوقائية، وهو ما قد يتسبب في حدوث كارثة نتيجة حالة عدم الالتزام.

وقال صلاح محمود، ولي أمر، إن قرار منع دخول أولياء الأمور في مصلحة الجميع، نظرًا لتقليل التكدس بالداخل والحد من انتشار أي أمراض.

يأتي العام الدراسي الجديد بالمدارس، وسط تخوف أولياء الأمور من تفشي فيروس كورونا، رغم تأكيدات وزارة التربية والتعليم ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والصارمة للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية داخل الفصول ودورات المياه.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة، حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي.

وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.