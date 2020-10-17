إدارة البرامج التعليمية مع عودة الدراسة: البث يوميا من السادسة صباحا

ينطلق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت 17 من أكتوبر في المدارس والجامعات، وسط إجراءات احترازية مشددة وخطة كاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوة جديدة أقرتها وزارة التربية والتعليم ضمن مخطط العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الراهنة، وهي اللجوء لمشاهدة البرامج التعليمية في القنوات التليفزيونية من أجل استكمال المنظومة التعليمية للطالب، بحسب تصريحات رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

آلية الاعتماد على البرامج التعليمية في العام الدراسي الجديد، وفقا لتصريحات رضا حجازي، تتمثل في أن مدرس المدرسة لن يشرح الدروس، ولكن سيعطي تطبيقات عما تعلمه الطالب من دروس في القنوات التعليمية.

"سيد الأهل": تقديم المحتوى التعليمي بطرق جذابة على شاشة التلفزيون

تستمر القنوات التعليمية التي بدأت في بث برامجها للطلاب في مختلف المراحل التعليمية منذ الثاني عشر من سبتمبر الماضي، في تقديم المحتوى التعليمي بطرق جذابة على شاشة التلفزيون تزامنا مع عودة الدراسة، وبحسب قول علي سيد الأهل، رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون، المحتوى يتماشى مع طبيعة التطور التكنولوجي المعاصر، ويرتكز في المقام الأول على بث المحتوى التعليمي بطريقة تساعد الطلاب على التفكير، خاصة وأن هذا الأسلوب هو التوجه الجديد للوزارة لتنمية فكر الطلاب وعدم الاعتماد على الحفظ.

تعكف إدارة البرامج التعليمية بالتلفزيون المصري تلك الأيام على الانتهاء من تصميم قناة تعليمية على يوتيوب من خلال الهيئة الوطنية للإعلام استعدادا لانطلاقها قريبا لتصبح مكملة لقنوات التلفزيون، ومرجع للطلبة يعودون إليه في أي وقت للفهم والمراجعة، بحسب قول "سيد الأهل".

بث المواد التعليمية من 6 إلى 7 صباحا على القناة الثانية ومن 7 إلى 10 صباحا على القناة الثالثة

وعن مواعيد البث مع عودة الدراسة، قال "سيد الأهل" إنه سيتم يوميا بث المواد التعليمية من 6 إلى 7 صباحا على القناة الثانية ومن 7 إلى 10 صباحا على القناة الثالثة، وبحسب تصريحات رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون، يعاد بث المواد على القنوات الإقليمية على مدار النهار، على القنوات الرابعة والثامنة التي تتولى بث المقررات الأزهري والتعليم الفني، والخامسة والسادسة والسابعة، التي تتولى بث مقررات الثانوية العامة.