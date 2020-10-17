صور.. هدوء وإجراءات وقائية بمدارس مصر الجديدة في أول يوم دراسة

سادت حالة من الهدوء أمام عدد من المدارس الخاصة في منطقة مصر الجديدة بأول يوم في العام الدراسي الجديد، منهم مدرستي "كليوباترا" و"الرسمية الخاصة"، حيث حرصت إدارتهم على تفريق حافلات الطلاب والأهالي لتسهيل حركة المرور بتلك الشوارع الرئيسية التي يتواجدون فيها.

بينما ارتفع من الداخل أصوات الطلاب بالطابور المدرسي وتحية العلم، وتأكيد مديري المدارس على ضرورة اتباع التعليمات الوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم خلعها داخل المدرسة وقياس درجات الحرارة، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم إلى المدارس بأول يوم للدراسة، حيث قالت مارينا فؤاد والدة طالبين بمدرسة كليوباترا، إنها قررت وقف اشتراك طفليها بأتوبيس المدرسة حرصا على صحتهم ولتجنب الاختلاط وزيادة الأعداد وأي سبيل لعدم الالتزام، وستتولى نقلهم بنفسها.

"من امبارح طول اليوم والنهار ده في الطريق بأكد عليهم طول الوقت الالتزام بكل التفاصيل والتعليمات وهما متعودين عليها"، بهذه الكلمات شرحت الأم الثلاثينية تفاصيل يومها المقلق للغاية، على حد وصفها، موضحة أنه سبق إصابة أسرتها بكورونا لذلك تخشي من عودة المرض بشدة، فألزمت أبنائها بارتداء "القفازات والفيس شيلد والكمامات وحتى جبتلهم معمقات الحمامات وكل حاجة".

انطلاق العام الدراسي الجديد وسط إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

وانطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد بالمدارس، وسط تخوفات أولياء الأمور من تفشي فيروس كورونا، رغم تأكيدات وزارة التربية والتعليم على حرصها الدائم على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة والصارمة للوقاية من كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية داخل الفصول ودورات المياه.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مشدداً على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وقال "شوقي"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ستكون متصلة بجميع غرفة العمليات بالمديريات التعليمية بالمحافظات، لمتابعة سير اليوم الدراسي بدءاً من صباح اليوم، والوضع الصحي بالمدارس على مدار ساعات العمل، لافتاً إلى أن هناك سيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، وللتعايش مع فيروس كورونا، موضحاً أن الجميع داخل ديوان عام الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد.

ونوه وزير التعليم بأنه تم تعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنا أعمال التعقيم والتطهير ستتم بصورة دورية طوال اليوم الدراسي، لتوفير كل الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ، وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.