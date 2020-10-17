فيلم "أكشن" بأوسيم.. 7 أشخاص يمثلون عملية خطف للانتقام من 3 آخرين

اليوم كان عاديا في أوسيم، أشعة الشمس كاشفة، حركة الناس طبيعية، لكن بدون أي مقدمات أطلقت أعيرة نارية في الهواء، أسكتت ضوضاء الشارع، ليفاجأ المارة بـ5 أشخاص يخطفون شاب، الجميع في ذهول وكأنهم أمام مشهد "أكشن" بأحد الأفلام، إلا أن أحد المتابعين للموقف قرر الإسراع نحو قسم الشرطة، للإبلاغ عن الواقعة، لكن نتيجة التحقيقات كشفت عن خدعة كبيرة.

التحريات الأولية، كشفت أن المعركة مفتعلة، وأن أبطالها سواء الشاب المخطوف أو الخاطفين، جميعهم من عائلة واحدة، وأنهم اتفقوا على تمثيل مشهد الاختطاف في الشارع، وإطلاق الأعيرة النارية، بهدف اتهام 3 من أصدقاء الشاب "المختطف"، بينهم زوج مرشحة لمجلس النواب، للانتقام منهم وتشويه سمعتهم بسبب خلافات مالية، وتبين أيضا أن من أبلغ شرطة أوسيم أحد أقاربهم على علم بالخطة.

وطلبت النيابة العامة تحرياتها عن دور أقارب المتهم الرئيسي الخمسة، وقررت حجزهم على ذمة تحريات المباحث، بعد أن تنصلوا من الجريمة أو معرفتهم بها، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.

وأفادت تحريات المباحث، بأن الأشخاص الثلاثة، الذين ألصقت بهم التهم من قبل المتهم الرئيسي وأقاربه، ثبت عدم علمهم بواقعة اختطافه، وتم تأكيد أن الواقعة مفبركة ومشهد الاختطاف تمثيلي من قبل المتهم وأقاربه.

وقررت النيابة العامة حبس الشاب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة البلاغ الكاذب والترويج لواقعة تعرض للاختطاف كذبًا على يد 3 من أصدقائه.

وكان مركز شرطة أوسيم، قد تلقى بلاغا عن تعرض شاب للخطف على يد 5 أشخاص أثناء سيره بالشارع، وإطلاقهم أعيرة نارية في الهواء، وعقب مرور عدة ساعات على الواقعة، حضر الشاب إلى مركز الشرطة، وادعى أن الجناة أخلوا سبيله، ووجه اتهاما لـ3 أشخاص بارتكاب الواقعة.

كشفت تحريات المباحث كذب رواية الشاب، وتوصلت إلى اختلاقه الواقعة، للانتقام من الأشخاص الذين اتهمهم بخطفه، بسبب خلافات أسرية بينهم، ومحاولته تشويه سمعتهم، خاصة أن أحدهم زوج مرشحة لمجلس النواب، وتم القبض على الشاب، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.