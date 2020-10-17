فيديو.. لمحات من حياة الفنان منير مراد في ذكرى رحيله

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين على فضائية القناة الأولى، تقريرا بعنوان "لمحات من حياة الفنان منير مراد في ذكرى رحيله".

وجاء في التقرير أن رصيد منير مراد يتجاوز الـ 3000 أغنية، حيث كتب سيرته كأحد أهم الموسيقيين في التاريخ المصري، ورغم عدم شهرته الكبيرة بين أبناء الجيل الحالي نظرا لعدم تعدد تجاربه السينمائية، إلا أن المتخصصين يعتبرونه أكثر أبناء جيله ابتكارا مع ما حققه من تجديد في الموسيقى، وانتهاجه أسلوبا عالميا في وضع ألحانه بتوظيف التراث ومزجه بموسيقى عالمية مثل الجاز والبلوز، مع الاعتماد على السلم الخماسي في عدد من أعماله التي امتدت لنحو 40 عاما في مجالات فنية مختلفة حتي رحيله في الـ 17 من أكتوبر من عام 1981.

عاصر منير مراد عمالقة الفن وكان نجما متعدد المواهب في التمثيل والاستعراض والغناء والتلحين وأيضا التقليد، فاستحق لقب أكثر الفنانين شمولا في عصره.

ولد منير مراد في الـ13 من يناير عام 1922 لعائلة فنية عريقة فهو ابن الموسيقار زكي مراد وشقيقته ليلى مراد، ونشأ في بيت تردد عليه كبار الموسيقيين الذين تتلمذوا على يد والده وبدأت مسيرته التي جعلته من أكثر المجددين في الموسيقى باعتماده على التنويعات الغربية في صياغة ألحانه الشرقية واختار لها أن تكون مبهجة وراقصة بإيقاع سريع يختلف عن الإيقاع السائد وقتها، فكان العمل معه بمثابة تجديد للمطرب، فقد لحن لكبار المطربين، "محمد عبدالمطلب، عبدالحليم حافظ، صباح، وليلى مراد".

وجاء في التقرير أنه كان مميزا في فن التقليد ورائدا من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية، وقام بالتمثيل في عدد من الأفلام ولكنه لم يحصل على البطولة إلا في فيلمين وهما "أنا وحبيبي"، عام 1953، و "نهارك سعيد" 1955، وامتد عطاؤه الفني الغزير حتى وفاته في الـ17 من أكتوبر عام 1981 قبل أن يتم عامه الستين.