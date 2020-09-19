لمحات من حياة المخرج المسرحي مراد منير بعد إصابته بجلطة في المخ

أصيب المخرج المسرحي مراد منير بوعكة صحية شديدة، نقل إثرها إلى المستشفى، وذلك بعدما أصيب بجلطة في المخ.

وكان يوسف مراد منير، تواصل مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة النقابة، لمساعدته في نقل والده إلى المستشفى، وهو ما حدث بالفعل، ويتواجد والده في احد مستشفيات الدقي.

"منير" مخرج مسرحي مصري ولد بمحافظة بورسعيد، تخرج في كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، له مسيرة فنية كبيرة، إذ أخرج وألف 14 عملًا مسرحيًا، إضافة إلى فيلم سينمائي من بينها (منين أجيب ناس، سي علي وتابعه قفة، ملك الشحاتين، الملك هو الملك، كان يوم حبك).

ترك دراسته التعليمية وانضم للمقاومة الشعبية مع والده بعد هزيمة 1967، واعتقلته السلطات أكثر من مرة، قضي 5 أشهر ما بين سجن الاستئناف وسجن القلعة في عام 1973 وثلاثة شهور في سجن الزقازيق عام 1975، و40 يومًا في ليمان طرة عام 1980 لهذا لقب بالمشاغب.

كون "المشاغب" فرقة مسرحية تحت اسم "المسرح التجريبي في الثقافة الجماهيرية" في قصر ثقافة الحرية، وتميزت أغلب أعماله المسرحية بتأسيسها لفكرة المقاومة، وكانت آخر أعماله مسرحية زيارة سعيدة جدًا، حيث كان من المفترض أن تقدمها زوجته الفنانة فايزة كمال ولكنها توفيت قبل العمل وقامت بالدور بدلًا عنها الفنانة انتصار، وقام هو بإهداء المسرحية لزوجته الراحلة، حسبما ذكر في لقاء تليفزيوني ببرنامج ملامح على الفضائية المصرية.

أثار زواجه من الفنانة فايزة كمال جدلًا واسعا، كونه كان مسيحي الديانة بينما هي مسلمة، لكن بعد وفاتها تم اكتشاف أنه أسلم قبل الزواج منها بـ15 عاما، معلقًا أن إسلامه لم يكن سببًا للزواج منها، وتوفيت زوجته بعد معاناة مع سرطان الكبد في 26 مايو عام 2014، عن عمر يناهز 52 عامًا بعد أن أنجبت منه يوسف وليلى.

دافعت الفنانة ماجدة منير بشدة على صفحتها على "فيس بوك"، عن زواج شقيقها من فايزة كمال، قائلة: إن علاقة الإنسان بربه علاقة خاصة جدا، لا يجب على أحد التدخل فيها وعلقت لتنهي هذا الجدل "أخي مسلم وتزوج من مسلمة وأولادهم مسلمون".

التقى منير بفايزة كمال، أول مرة في مسرحية الملك هو الملك، وقال إنه لم يكن يحبها حيث وصفها بأنها كانت مزعجة وعنيدة على الرغم من كونها لطيفة، وكان أول خلاف بينهما حينما أرادت كتابة اسمها قبل الفنان صلاح السعدني مما أغضب منير فتجنب الحديث معها لفترة لحين علمه وفاة والدتها فذهب لتقديم واجب العزاء ومن هنا تطورت العلاقة وبدأت قصة حبهما.