مليون طالب يبدأون الدراسة بمعاهد الأزهر.. و"العمليات" لم نتلقى شكاوي

بدأت معاهد الأزهر الدراسة صباح اليوم، في كل محافظات الجمهورية، وسط حالة من الهدوء وإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، لـ"الوطن"، إن غرفة عمليات القطاع لم تتلقي أية شكاوي، وأن جميع المعاهد بدأت عملها في انتظام ووسط حالة من الهدوء، وأن الغرفة لم تتلقي أية شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور أو اشتبهات باصابات بأيا من معاهد الأزهر حتى الساعة، وأن الحصص بدأت بجميع المعاهد.

وأوضحت المصادر أن قوافل التفتيش تجوب المحافظات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة الطلاب، ومتابعة تنفيذ تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية الموجهة لمناطق الأزهر المختلفة بحضور مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية أربعة أيام بالأسبوع، وحضور الصفوف من الرابع الابتدائي السادس الابتدائي يومين في الأسبوع، على أن توزع هذه الأيام بمعرفة إدارة المعهد بالتنسيق مع رئاسة المنطقة، وأن حضور جميع صفوف المرحلة الإعدادية والثانوية يومين في الأسبوع، يتم تحديدهما بمعرفة إدارة المعهد، وبالتنسيق مع رئاسة المنطقة.

وأضافت التعليمات أنه ينطبق على معاهد القراءات ما يُطبق على المعاهد الإعدادية والثانوية الأزهرية، كما حددت زمن الحصة في المعاهد ذات الفترتين في المرحلة الابتدائية بـ35 دقيقة، على أن تبدأ الفترة الصباحية في الثامنة صباحًا، وتنتهي في 11 و40 دقيقية، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة(12ظهرًا، إلى الساعة 3 و40 دقيقة عصرًا.

وشددت على الالتزام بمراعاة المسافة الآمنة بين الطلاب داخل الفصول، بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين كل طالب والآخر، وتشكيل غرفة عمليات، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة والوكيل الثقافي والشرعي ومديري المراحل لمتابعة التنفيذ والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد وزع منشورا على المناطق التعليمية على مستوى الجمهورية، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع بداية الفصل الدراسي الجديد الذي انطلق اليوم.

وحدد خطة قطاع المعاهد الأزهرية خطوات للتعامل مع كورونا حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس بأحد المعاهد، وشملت الخطة الآتي:

1- غلق الفصل

طالب القطاع بغلق الفصل حال حدوث أكثر من حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في نفس الفصل خلال أسبوعين، ويكون الغلق لمدة 28 يوما، تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية .

2- غلق المعهد

يغلق المعهد عند غلق أكثر من فصل به خلال أسبوعين، وذلك لمدة 28 يوما، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

3- غلق مجمع معاهد

يتم بعد غلق معهد بالمجمع ثم حدوث غلق فصل بأي من المعاهد الأخرى في ذات المجمع خلال اسبوعين من غلق المعهد الأول، يغلق مجمع المعاهد كاملا لمدة 28 يوما، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

4- غلق المعاهد على مستوى قرية أو مدينة

في حالة إغلاق مدارس التربية والتعليم بالقرية أو المدينة يتم غلق المعاهد الأزهرية الكائنة بنفس القرية او المدينة، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

5- غلق المعاهد على مستوى محافظة

يكون غلق معاهد المحافظة تبعا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة بالمحافظة والتي يمثل الأزهر فيها رئيس الإدارة المركزية، وتطور الوضع الوبائي.