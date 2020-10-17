هيئة الدواء: ضبط 5000 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنها قامت على مدار الأسبوع الماضي بشن حملات تفتيش مفاجيء على عدد 8 مؤسسات صيدلية ومخزن أدوية غير مرخص بمحافظة الإسكندرية.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 5000 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، كما أسفرت الحملات أيضًا عن ضبط أدوية مؤثرات على الحالة النفسية بدون فواتير، وتم ضبط مخزن غير مرخص برفقة مباحث الأموال العامة، وعُثر به على كميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وبدون فواتير.

ولفت إلى أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية، وحفاظًا على حقوق الشركات والكيانات المنتجة للدواء في السوق المصري.

وطرحت هيئة الدواء المصرية النسخة المبدئية من القواعد الاسترشادية المنظمة لعملية تداول المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية للنقاش مع ممثلي الصناعة، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية مناسبة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتحافظ على القواعد والضوابط وأخلاقيات العمل الدعائي والإعلاني.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسين رجائي، رئيس قطاع الرعاية الصيدلية، أن الهدف من إصدار القواعد المنظمة لحركة الدعاية والإعلان جاء نتيجة التطور التكنولوجي، وانتشار المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ولجوء الكثير من شركات الأدوية والدعاية الطبية للتسويق الإلكتروني، وذلك نظرًا لأن المحتوى الدعائي أو التعليمي أو التوعوي أصبح لا يستهدف فقط مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وصيادلة بل أصبح يشمل أيضًا التواصل المباشر مع المرضى والجمهور.