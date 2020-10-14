هيئة الدواء توافق على طرح أول عقار من نوعه لمرضى السكر في مصر

وافقت هيئة الدواء المصرية على طرح أول عقارٍ جديد من نوعه لمرضى السكر في مصر، وهو الدواء الذي يُخفض مستويات السكر بالدم، مع إنزال وزن المريض، وحمايته من العديد من المضاعفات الخطرة للمرض على صحة المريض المُصاب به.

ويضم الدواء الجديد، الذي يحمل اسم "ديافلوزيمت DIAFLOZMET"، في تركيبته مادتي "داباجليفلوزين" و"ميتفورمين إكس آر"، في قرصٍ واحد، وتنتجه إحدى شركات الأدوية.

وبحسب دراسات علمية أجريت على الدواء الجديد؛ فإن العقار فعَّال في الخفض السريع للسكر في الدم، مع خفض السكر التراكمي بنسبة 3%، كما يساعد على إنقاص الوزن حتى 3.3 كيلوجرام، وخفض ضغط الدم، كما يحمي الكلي والقلب والأوعية الدموية والكبد من مضاعفات السكر.

وأكد الدكتور عباس عرابي أستاذ أمراض السكر وعضو اللجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن العقار الجديد دواء واعد، موضحا أن دمج أكثر من دواء في قرص واحد يقلل عدد الأقراص الدوائية التي يأخذها المريض، ما يجعله أكثر انتظاماً في تناول الأدوية الموصوفة له.

وأضاف "عرابي" أن إحدى شركات الأدوية تطرح الدواء في 4 تركيزات مختلفة، ما يساعد الطبيب المعالج على وصف الجرعة المناسبة للحالة المرضية الخاصة به، مشيرا إلى أن مادة "داباجليفلوزين"، الموجودة في الدواء تعمل على تسريب السكر الزائد في الدم عبر البول، ليتخلص الجسم منه، لينخفض مستوى السكر في الدم.

وأوضح أن الأبحاث أثبتت مؤخرا أن تلك المادة الفعالة أدت لتحسن في وظائف القلب والكيلتين، وهي أكثر أعضاء الجسم المتضررين من المرض؛ فتقريبًا 50% من مرضى الغسيل الكلوي هم مرضى سكر.

وأشار إلى أن معظم علاجات السكر تؤدي لزيادة الوزن على نقيض الدواء الجديد الذي يؤدي لنقصان الوزن.

وأوضح أن مادة "ميتفورمين" الثانية المتواجدة في الدواء، تؤدي لتحسن وظائف القلب بنسبة 15%، فضلاً عن خفض معدلات السكر في الدم، فضلاً عن أنه يمنع تليف الكبد، كما يمنع الخلايا التي تنتج الأنسولين في البنكرياس في التدهور.

وأشار إلى أن استخدام الدواء بمادتين فعالتين يؤدي لتقليل المضاعفات على الكبد والقلب والكلى على المدى البعيد، مع حمايته منها على المدى القريب.